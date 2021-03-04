С помощью видео, сделанного квадрокоптером, волонтеры харьковского поисково-спасательного отряда "Милена" нашли тело пропавшей 80-летней Надежды Глушко.

Как сообщили в отряде, 26 февраля им поступила информация о пропаже жительницы села Керносовка Днепропетровской области.80-летняя женщина 16 февраля ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась."В первую очередь была проведена информационная работа, создана и распространена ориентировка, была собрана информация, по которой удалось выяснить последнее местонахождение пропавшей со слов свидетелей. Этот радиус был отработан и охвачен квадрокоптерами. Все фото и видео были переданы нам в отряд в группу просмотрщиков данных с квадрокоптеров. Нам удалось заметить на одном из скриншотов видео, предположительно, человека, лежащего на земле", - рассказали в "Милене".Пропавшая бабушка была одета в ярко-синюю одежду, благодаря чему среди зарослей камышей "пятно" такого цвета было хорошо заметно. Координаты передали полиции для проверки информации. На место выехала группа полицейских, и тело Надежды Глушко обнаружили.