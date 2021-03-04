Служба безопасности Украины установила и задержала харьковчанина, который систематически отправлял анонимные сообщения о минировании государственных учреждений Харькова.

Оперативники СБУ задокументировали, что задержанный харьковчанин причастен как минимум к шестнадцати анонимным сообщениям о минировании Апелляционного суда, Хозяйственного суда Харьковской области, территориальных сервисных центров МВД Украины.Как сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, экспертиза, проведенная в Национальном научном центре судебных экспертиз им. Бокариуса, подтвердила идентичность голосов псевдоминера и установленного гражданина.Оперативники СБУ задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после очередного сообщения о минировании.– Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины, – проинформировал Владислав Абдула.Операция, по его словам, проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.