Апелляционный суд Киева отменил решение об экстрадиции в США Крейга Лэнга, который добровольно воевал в рядах Правого сектора на Донбассе.

Об этом сообщил адвокат Лэнга Дмитрий Моргун на своей странице в Facebook в четверг, 4 марта.По его словам, 2 марта было опубликовано решение апелляционной инстанции, которая отменила решение об экстрадиции Лэнга в США по экстрадиционному запросу.В свою очередь издание The New York Times напомнило, что ветеран армии и уроженец Северной Каролины Крейг Лэнг был обвинен в США в двойном убийстве. Его история привлекла внимание прессы и общественности из-за участия иностранца в военных действиях на Донбассе.В частности, звучали мнения о том, что не стоит американцу воевать в иностранных вооруженных формированиях и еще и националистических и принимать участие в горячих конфликтах.В то же время, в NYT отмечают, что в Украине националистические группы, такие как Правый сектор, воюют на стороне власти против сепаратистов, которых поддерживает Россия, поэтому любое предположение, что эти организации "экстремистские" может сыграть на руку пропагандистам Кремля.Отмечается, что сторонники РФ пытаются заклеймить войну в Украине и подать ее как борьбу русскоязычных с "неофашистской" властью Киева. При этом на ультраправые партии в Украине приходится крошечная доля голосов избирателей.Таким образом, апелляционный суд Киева согласился с доводами адвоката Лэнга о том, что американец, несмотря на обвинения в убийстве, столкнулся с судебным преследованием в Штатах за его военную службу в Украине. Суд решил, что Лэнг имеет право просить об убежище в Украине.По словам адвоката, несмотря на решение суда Ленга все равно могут депортировать в США, если его ходатайство об убежище отклонят.Сам Лэнг уверяет, что не имеет никаких "ультраправых" взглядов и не является "нацистом". Он сказал, что был отчислен из армии США, так как отсутствовал без разрешения.Известно, что Крейг Лэнг попал в Украину в 2015 году. Он рассказывал, что когда прибыл на восток Украины, то "кто-то вручил ему винтовку прямо на вокзале", а на утро его отправили на фронт.Впоследствии в 2018 году, когда он вернулся в США, по версии прокуратуры, он вместе со своим другом убил пару, чтобы забрать их деньги для путешествия на юг Америки, чтобы присоединиться к военизированной группировке, которая боролось против власти Венесуэлы.Его сообщника арестовали, а Лэнг вернулся в Украину. Ни он, ни его сообщник вины не признают. Американец имеет в Украине девушку и ребенка.Отмечается, что судебный процесс в Украине осветил еще одну проблему. В частности, американцы, которые, так или иначе, участвуют в военных конфликтах на стороне союзников США могут стать мишенью для преследования в родной стране.