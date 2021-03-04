Депутаты Харьковского облсовета провалили голосование по инициативе, позволяющей внедрить систему скрининга онкологических заболеваний.Во время резонансного выступления на сегодняшней сессии Харьковского областного совета депутат фракции Блока Светличной «Разом!» Денис Скорый рассказал о страшной статистике онкозаболеваемости в Харьковской области.
Из-за негативной тенденции заболеваемости раком, депутаты предложили внедрить в областную программу «Здоровье Слобожанщины» отдельную программу скрининга и ранней диагностики онкозаболеваний, а также организовать мобильную систему обследований в самых отдаленных населенных пунктах области.
«Онкология молодеет, захватывает все больше людей - 10 000 человек в год, то есть каждый час один человек в области получает этот диагноз. Это не просто страшная статистика - это человеческие жизни. И единственным выходом является создание областной властью нормальных условий для обследования, диагностики и своевременного выявления заболеваний на ранних стадиях», - подчеркнул онкохирург.
Однако голосование по инициативе фракции «Разом!» депутаты областного совета провалили, на что в партии пообещали обнародовать список депутатов, которые выступили против интересов людей и не поддержали это предложение.