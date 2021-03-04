Депутаты Харьковского облсовета провалили голосование по инициативе, позволяющей внедрить систему скрининга онкологических заболеваний.

Во время резонансного выступления на сегодняшней сессии Харьковского областного совета депутат фракции Блока Светличной «Разом!» Денис Скорый рассказал о страшной статистике онкозаболеваемости в Харьковской области.Из-за негативной тенденции заболеваемости раком, депутаты предложили внедрить в областную программу «Здоровье Слобожанщины» отдельную программу скрининга и ранней диагностики онкозаболеваний, а также организовать мобильную систему обследований в самых отдаленных населенных пунктах области.«Онкология молодеет, захватывает все больше людей - 10 000 человек в год, то есть каждый час один человек в области получает этот диагноз. Это не просто страшная статистика - это человеческие жизни. И единственным выходом является создание областной властью нормальных условий для обследования, диагностики и своевременного выявления заболеваний на ранних стадиях», - подчеркнул онкохирург.Однако голосование по инициативе фракции «Разом!» депутаты областного совета провалили, на что в партии пообещали обнародовать список депутатов, которые выступили против интересов людей и не поддержали это предложение.