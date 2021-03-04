Несмотря на негативные показатели экономического развития области, депутаты признали работу власти удовлетворительной.

Депутаты фракций Европейская солидарность и части «Оппозиционная платформа - За жизнь» вместе проголосовали за представленную программу экономического и социального развития Харьковской области в 2020 году несмотря на падение промышленности, сокращение социальных программ и проваленных сроков сдачи объектов строительства.Несмотря на замечание отдельных депутатов, что подобные результаты работы областной власти принимать нельзя, программу все же поддержали.