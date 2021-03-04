Плановая вакцинация домашних животных против бешенства начинается с 9 марта в Харькове.

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, на территории всех 66 участков КП «Жилкомсервис» определены места для проведения вакцинации.На досках объявлений в жилых домах за 3-4 дня до начала кампании будут размещены информационные объявления о дате, месте и времени проведения вакцинации.В случае отсутствия объявления, владельцы домашних животных могут обратиться за информацией по телефонам:- КП «Жилкомсервис»;- ветеринарная служба Госпродпотребслужбы;- КП «Центр обращения с животными»;- КП «Центр обращения с животными» (круглосуточно).Владельцы домашних животных, проживающие в домах ОСМД, ЖСК, ведомственных домах и общежитиях, могут обращаться за информацией в ближайший участок КП «Жилкомсервис» или по тел.Вакцинация животных проводится бесплатно. Стоимость справки о прививках животного, которую выдает ветеринарный врач, составляет 5 грн.В департаменте напомнили, что бешенство - это смертельно опасное заболевание как для животных, так и для людей.«Оно неизлечимо, но его можно предотвратить. Единственный надежный способ защиты - это регулярная своевременная профилактическая вакцинация домашних животных, потому что люди контактируют именно с ними», - отметили в департаменте.