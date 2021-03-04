"Меняем Словакию на Крым" - такая надпись появилась сегодня у словацкого консульства в Харькове. Фото опубликовали в соцсетях.

Так в Харькове отреагировали на скандальное высказывание премьер-министра Словакии Игоря Матовича о "Закарпатье в обмен на российскую вакцину от коронавируса".В эфире одной из словацких радиостанций Игорь Матович пошутил о договоренности с Россией, заявив, что пообещал россиянам Закарпатскую Украину за поставки вакцины "Спутник".Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием официальных извинений от премьер-министра Словакии."Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являеются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений. Особенно оскорбительными для украинского народа звучат такие "шутки" в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части украинского Донбасса. Неуместные слова главы словацкого правительства диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания", - говорилось в заявлении.Сегодня, 4 марта, премьер-министр Словакии извинился перед Украиной за шутку о Закарпатье. Об этом он написал в своем Twitter."Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Извиняюсь перед всеми украинцами из-за моей неуместной реакции. Словакия - твой друг", - написал Матович, тэгнув в сообщении президента Украины Владимира Зеленского и главу МИД Дмитрия Кулебу.