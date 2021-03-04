Утром 4 марта на 44-м километре трассы Харьков – Днепр произошло масштабное ДТП.Об этом сообщает МГ "Объектив".
По предварительным данным, около 7 часов утра водитель автомобиля Mazda не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в отбойник. Час спустя на этом же месте в автомобиль Renault врезался MAN, перевозивший разбитые машины.
Отмечается, что водитель Renault, проезжая мимо аварии, начал притормаживать, чтобы убедится, все ли в порядке и не требуется ли кому-то помощь. В этот момент в его машину врезался едущий в том же направлении MAN.
В результате ДТП никто не пострадал. На месте работает полиция.