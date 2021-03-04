Утром 4 марта на 44-м километре трассы Харьков – Днепр произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщает МГ "Объектив".



По предварительным данным, около 7 часов утра водитель автомобиля Mazda не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в отбойник. Час спустя на этом же месте в автомобиль Renault врезался MAN, перевозивший разбитые машины.



Отмечается, что водитель Renault, проезжая мимо аварии, начал притормаживать, чтобы убедится, все ли в порядке и не требуется ли кому-то помощь. В этот момент в его машину врезался едущий в том же направлении MAN.



В результате ДТП никто не пострадал. На месте работает полиция.

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