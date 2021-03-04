Для буррито понадобятся тортильи — тонкие лепешки из пшеничной или кукурузной муки. Эти традиционные для Мексики хлебные изделия продаются во многих магазинах. Тортилью можно заменить тонким лавашом или сделать самостоятельно.



С фаршем и фасолью



С фаршем и рисомС фаршем и рисом

С фетой, авокадо и лаймом

Готовую начинку выложите широкой полосой в центре лепешки. После накройте ее краем тортильи. Закрутите в один оборот, подогните края по бокам и закатайте в рулет, советует Lifehacker. Буррито из небольших лепешек подавайте целиком, из крупных — можете разрезать пополам.Ингредиенты:– 1 помидор;– 80–100 г салата айсберг;– 70 г сыра чеддер;– 1 банка конс. фасоли;– 1–2 ч. л. раст. масла;– 250 г говяжьего фарша;– 2 ч. л. перца чили;– 120 г соуса сальса;– соль — по вкусу;– 4 тортильи.Приготовление: помидор нарежьте небольшими кусочками. Салат нашинкуйте. Сыр натрите на крупной терке. Из фасоли слейте жидкость.В сковороде разогрейте масло на среднем огне. За 5–7 минут обжарьте говядину с чили. Добавьте фасоль с сальсой и оставьте еще на 5–10 минут. За пару минут до готовности посолите. Снимите с огня и перемешайте с сыром.Разделите получившуюся начинку на равные части, выложите на лепешки с мясом, помидорами и салатом, заверните.Ингредиенты:– 1 луковица;– 2 зубч, чеснока;– 3 помидора;– 150 г полутвердого сыра;– 3–5 веточек кинзы;– 200– 220 г салата айсберг;– 150 г конс. кукурузы;– 150 г конс. фасоли;– 100 г риса;– 1 ст. л. раст. масла;– 500 г говяжьего фарша;– 1 ч. л. лукового порошка;– 1 ч. л. орегано;– 1 ч. л. соли;– 2 ч. л. тмина;– 2 ч. л. паприки;– 0,5 ч. л. черного перца;– 1 щеп. кайенского перца;– 2 ст. л. томат. пасты;– 3 ст. л. воды;– 6– 8 тортилий.Приготовление: лук и чеснок измельчите. Помидоры нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Кинзу нарубите. Салат нарвите. Из кукурузы и фасоли слейте жидкость.Рис отварите до готовности и немного остудите.В сковороде разогрейте масло. За пару минут подрумяньте половину лука с чесноком. Добавьте говядину и обжаривайте еще 10–20 минут. За пару минут до готовности всыпьте все специи. Залейте томатной пастой с водой и оставьте на плите еще на 3 минуты. Немного остудите.Выложите и ингредиенты на каждую лепешку, заверните конвертиками и слегка подрумяньте на сухой сковороде.Ингредиенты:– 2 зубчика чеснока;– 1 красный перец чили;– 2 лайма;– 8–9 помидоров черри;– 2 авокадо;– 200 г сыра фета;– 200 г молодой капусты или салата айсберг;– 1 пучок кориандра;– 3– 5 веточек орегано;– 400 г конс. фасоли;– 2 ч. л. раст. масла;– 0,5 ч. л. копч. паприки;– 2 щеп. хлопьев чили;– 2 ст. л. воды;– 4 тортильи.Приготовление: чеснок и чили измельчите. Цедру лаймов мелко натрите, из мякоти выжмите сок. Черри и авокадо нарежьте средними кусочками, фету — пластинками, капусту нашинкуйте. Кориандр и орегано нарубите. Из фасоли слейте жидкость.В сковороде на среднем огне разогрейте ложку масла. За пару минут подрумяньте чили с чесноком. Посыпьте паприкой, полейте половиной сока и добавьте фасоль. Перемешайте и готовьте еще 7–10 минут.Помидоры соедините с половиной оставшегося сока лайма и кориандром. Авокадо разотрите с остальным соком.Фету посыпьте цедрой и щепоткой хлопьев чили, обжарьте на оставшемся масле за 2–3 минуты с каждой стороны. Выложите на тарелку и прикройте, чтобы сыр не остывал.В ту же сковороду сложите капусту, орегано и цедру. Всыпьте хлопья чили и влейте воду. Тушите, пока влага не испарится. Разделите начинку на равные части, выложите на лепешки и заверните.