Для буррито понадобятся тортильи — тонкие лепешки из пшеничной или кукурузной муки. Эти традиционные для Мексики хлебные изделия продаются во многих магазинах. Тортилью можно заменить тонким лавашом или сделать самостоятельно.Готовую начинку выложите широкой полосой в центре лепешки. После накройте ее краем тортильи. Закрутите в один оборот, подогните края по бокам и закатайте в рулет, советует Lifehacker. Буррито из небольших лепешек подавайте целиком, из крупных — можете разрезать пополам.
С фаршем и фасолью
Ингредиенты:
– 1 помидор;
– 80–100 г салата айсберг;
– 70 г сыра чеддер;
– 1 банка конс. фасоли;
– 1–2 ч. л. раст. масла;
– 250 г говяжьего фарша;
– 2 ч. л. перца чили;
– 120 г соуса сальса;
– соль — по вкусу;
– 4 тортильи.
Приготовление: помидор нарежьте небольшими кусочками. Салат нашинкуйте. Сыр натрите на крупной терке. Из фасоли слейте жидкость.
В сковороде разогрейте масло на среднем огне. За 5–7 минут обжарьте говядину с чили. Добавьте фасоль с сальсой и оставьте еще на 5–10 минут. За пару минут до готовности посолите. Снимите с огня и перемешайте с сыром.
Разделите получившуюся начинку на равные части, выложите на лепешки с мясом, помидорами и салатом, заверните.
С фаршем и рисомС фаршем и рисом
Ингредиенты:
– 1 луковица;
– 2 зубч, чеснока;
– 3 помидора;
– 150 г полутвердого сыра;
– 3–5 веточек кинзы;
– 200– 220 г салата айсберг;
– 150 г конс. кукурузы;
– 150 г конс. фасоли;
– 100 г риса;
– 1 ст. л. раст. масла;
– 500 г говяжьего фарша;
– 1 ч. л. лукового порошка;
– 1 ч. л. орегано;
– 1 ч. л. соли;
– 2 ч. л. тмина;
– 2 ч. л. паприки;
– 0,5 ч. л. черного перца;
– 1 щеп. кайенского перца;
– 2 ст. л. томат. пасты;
– 3 ст. л. воды;
– 6– 8 тортилий.
Приготовление: лук и чеснок измельчите. Помидоры нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Кинзу нарубите. Салат нарвите. Из кукурузы и фасоли слейте жидкость.
Рис отварите до готовности и немного остудите.
В сковороде разогрейте масло. За пару минут подрумяньте половину лука с чесноком. Добавьте говядину и обжаривайте еще 10–20 минут. За пару минут до готовности всыпьте все специи. Залейте томатной пастой с водой и оставьте на плите еще на 3 минуты. Немного остудите.
Выложите и ингредиенты на каждую лепешку, заверните конвертиками и слегка подрумяньте на сухой сковороде.
С фетой, авокадо и лаймом
Ингредиенты:
– 2 зубчика чеснока;
– 1 красный перец чили;
– 2 лайма;
– 8–9 помидоров черри;
– 2 авокадо;
– 200 г сыра фета;
– 200 г молодой капусты или салата айсберг;
– 1 пучок кориандра;
– 3– 5 веточек орегано;
– 400 г конс. фасоли;
– 2 ч. л. раст. масла;
– 0,5 ч. л. копч. паприки;
– 2 щеп. хлопьев чили;
– 2 ст. л. воды;
– 4 тортильи.
Приготовление: чеснок и чили измельчите. Цедру лаймов мелко натрите, из мякоти выжмите сок. Черри и авокадо нарежьте средними кусочками, фету — пластинками, капусту нашинкуйте. Кориандр и орегано нарубите. Из фасоли слейте жидкость.
В сковороде на среднем огне разогрейте ложку масла. За пару минут подрумяньте чили с чесноком. Посыпьте паприкой, полейте половиной сока и добавьте фасоль. Перемешайте и готовьте еще 7–10 минут.
Помидоры соедините с половиной оставшегося сока лайма и кориандром. Авокадо разотрите с остальным соком.
Фету посыпьте цедрой и щепоткой хлопьев чили, обжарьте на оставшемся масле за 2–3 минуты с каждой стороны. Выложите на тарелку и прикройте, чтобы сыр не остывал.
В ту же сковороду сложите капусту, орегано и цедру. Всыпьте хлопья чили и влейте воду. Тушите, пока влага не испарится. Разделите начинку на равные части, выложите на лепешки и заверните.