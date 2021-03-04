В Харьковской области правоохранители освободили семь человек, которые находились в фактическом рабстве у 62-летнего местного жителя.

Об этом рассказали в облуправлении Национальной полиции.Подыскивая социально незащищенных людей, злоумышленник заставлял их угрозами и избиением заниматься незаконной вырубкой леса на территории Богодуховского района и выполнять различную работу на территории арендованного им хозяйства в селе Чернеччина.Фото: НацполицияПри этом потерпевшие, среди которых две женщины и пятеро мужчин, были вынуждены проживать в антисанитарных условиях.По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.