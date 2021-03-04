Об этом сообщает пресс-служба партии.

Секретарем Циркуновской громады избрана представительница партии Блока Светличной «Разом!» Алла Шмалько, кандидатуру которой большинством голосов поддержал депутатский корпус.

«Партия Блок Светличной «Разом!»  на выборах стала лидером в Циркуновский громаде по уровню поддержки и сформировала мощную фракцию.  Наши депутаты сформировали уверенное большинство, поскольку составляют 54% депутатского корпуса после того, как 27 декабря состоялись довыборы депутатов общины на трех округах.  На 2-х из них победу одержали именно члены партии Блок Светличной «Разом!», - сообщили в партии.

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