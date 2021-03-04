В Харьковском районе ликвидировали пожар на 200 квадратных метров на территории частного домовладения.

Об этом сообщили спасатели.



4 марта, в 4:52 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в переулке Титова в поселке Высокий Харьковского района, сообщили Depo.Харьков в ГУ ГСЧС Уркаины в Харьковской области.



Возгорание произошло в летней кухне, однако огонь быстро перекинулся на жилой дом, который был пристроен вплотную.



На момент прибытия спасателей из окон дома и кухни вырывалось пламя, крыша также полностью была охвачена огнем. Общая площадь пожара составляла около 200 кв. м.



Пожар ликвидировали, пострадавших нет.



По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрической сети.