На Салтовке мужчина в состоянии алкогольного опьянения зацепил троллейбус, после чего врезался в другой автомобиль, ехавший по встречной полосе.

Об этом сообщается в в приговоре Московского районного суда Харькова.



По данным суда, днем 16 июля 2018 года обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем Hyundai Accent в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Валентиноской со скоростью около 80 — 90 км/ч. В районе дома №35/81 водитель перед тем, как начать обгон троллейбуса, не убедился в безопасности маневра и врезался в него, после чего потерял контроль над авто и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, который ехал во встречном направлении.



В результате ДТП пассажир ВАЗа получил многочисленные травмы. Водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм погиб.



Суд признал водителя Hyundai виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Срок наказания суд постановил считать с 13 декабря 2018 года.