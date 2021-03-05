Сотрудники налоговой милиции провели в Харьковской области 46 проверок законности реализации и хранения горюче-смазочных материалов.

Как пишет Depo.Харьков во время проверок выявили 13 нелегальных автогазозаправочных станций, составили восемь протоколов и открыли пять уголовных производств. Также на Харьковщине обнаружили три нелегальных нефтебазы, на которых изготавливали горюче-смазочные материалы без разрешительных документов.



При этом из незаконного оборота уже изъяли горючего на 316 тыс. грн и пресекли деятельность одной нелегальной АЗС.