Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 5 марта облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, снег).

Ветер юго - западный с переходом днем на северо-западный, 7 - 12 м / с.

Температура воздуха ночью 0 - 5 ° тепла, днем 2 -7 ° тепла.

По городу: Ночью небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, снег).

Температура воздуха ночью 1 - 3 ° тепла, днем 2 - 4 ° тепла.

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