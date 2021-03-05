Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 5 марта облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, снег).



Ветер юго - западный с переходом днем на северо-западный, 7 - 12 м / с.



Температура воздуха ночью 0 - 5 ° тепла, днем 2 -7 ° тепла.



По городу: Ночью небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, снег).



Температура воздуха ночью 1 - 3 ° тепла, днем 2 - 4 ° тепла.