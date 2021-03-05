В Харькове, 5 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Яснополянская (Островского) (ч/с), пер. Белинского (ч/с), пер. Танеева (ч/с), б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 05.03.21 г.



А также:



Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 71 (стояк) до 20:00 05.03.21 г.



Киевский район:

ул. Академика Павлова, 319 (п. №9, стояк), ул. Гиршмана, 4 до 20:00 05.03.21 г.



Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (п. №3, стояк) до 20:00 05.03.21 г.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 258 (п. №6, стояк) до 17:00 05.03.21 г.



Основянский район:

ул. Руставели, 18 до 17:00 05.03.21 г.



Слободской район:

ул. Александра Матросова, 8 до 20:00 05.03.21 г.



Холодногорский район:

ул. Сергея Борзенко, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 05.03.21 г.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 4 (п. №4), пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1) до 17:00 05.03.21 г.