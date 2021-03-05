В Харьковской области в связи с прохождением через регион активного циклона вечером 5 марта, ночью и утром 6 марта ожидаются мокрый снег и дождь.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области в связи с осадками и перепадами температуры на дорогах может образоваться гололедица, что значительно увеличит тормозной путь и уменьшит управляемость автомобилем.



Также дорожники призвали водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, дистанции, скоростного режима.



Подрядные организации САД находятся на круглосуточном дежурстве. В случае осложнения движения водителей просят звонить по телефону 057-336-83-44 (круглосуточно).