В Харькове врачи скорой медицинской помощи спасли 33-летнюю женщину, у которой произошел анафилактический шок.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



В четверг, 4 марта, вечером врачи получили вызов к 33-летней жительницы Харькова, которая имела проблемы с дыханием,



По данным медиков, у женщины возникла аллергическая реакция и произошел анафилактический шок. В автомобиле "скорой" у женщины также произошла клиническая смерть.



Врачи реанимировали женщину и восстановили ее сердечно-легочную деятельность. После этого женщину доставили в больницу.