Подозреваемый 24 и 25 января звонил харьковским полицейским и заявлял о подготовке взрыва в торгово-развлекательном комплексе на улице Кульпарковской во Львове.

Об этом сообщили в полиции.



По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.



Правоохранители разоблачили в совершении преступления 38-летнего жителя города Рубежное Луганской области. По результатам фоноскопической экспертизы полученных образцов голоса фигуранта установлено их тождество голосу лица, сделавшего сообщение в полицию.



Детективы выяснили, что таким образом злоумышленник хотел отомстить своему брату, который задолжал ему 1,850 миллионов гривен и арендовал помещение в ТРК во Львове.



4 марта полицейские провели обыск по месту жительства правонарушителя. В этот же день Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. Мужчине грозит до восьми лет заключения. Следственные действия продолжаются.