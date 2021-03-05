В Харькове утром 5 марта возле жилых домов на улице Грицевца нашли труп женщины.

Как сообщили в полиции, на теле женщины видимых признаков насильственной смерти правоохранители не нашли. Труп направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы.



Информация по данному факту внесена в Единый учет заявлений и сообщений, обстоятельства происшествия и причина смерти гражданки устанавливаются.