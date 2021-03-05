Также 5 марта отмечаются День рождения степлера, Всемирный день молитвы, День выключенных гаджетов, Всемирный день энергоэффективности, Европейский день геодезии и геоинформации.

День благодарности сотрудникам празднуют в первую пятницу марта.



Православные верующие в этот день чтят преподобного Льва, епископа Катанского и преподобного Агафона Печерского.



Именины: Корнилий, Лев, Ярослав, Агафон, Сидор, Корней, Виссарион, Исидор, Розалия, Виктор.