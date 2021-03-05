Областные власти отчитались о выполнении Программы экономичного и социального развития.

Накануне, 4 марта, во время заседания внеочередной сессии Харьковского областного совета власти отчитались о выполнении Программы экономичного и социального развития за 2020 год. В частности, представитель власти заявил, что средняя заработная плата и индекс промышленности в Харьковской области превышают среднюю по Украине. Также он отметил, что прослеживается тенденция на увеличение.Так вот, это ложь.Во-первых, заработная плата. Сейчас этот показатель равен 10364 гривен в месяц (на 13,4% меньше, чем в предыдущем месяце). Это на 1973 гривны меньше средней по Украине. А также меньше, чем в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.А по задолженности заработной платы мы вообще вторые в стране.Во-вторых, промышленность. За год среднее падение по Украине составляет 4%. В Харьковской области - 11,1%. Это хуже, чем в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве.То есть очевидно, что Программа абсолютно не выполнена, ни по качественным, ни по количественным показателям, а в ХОГА просто с трибуны нам солгали.Тем не менее, большая часть партии ОПЗЖ, вся Европейская Солидарность, Блок Кернеса и Слуги Народа проголосовали за выполнение программы, несмотря на то, что в своих предвыборных тезисах подчеркивали неэффективную политику руководства регионом и падение социально-экономических показателей.