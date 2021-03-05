Областной совет рассмотрел вопрос Программы социально-экономического развития Харьковщины на 2020 год.

Несмотря на то, что по многим показателям Программу не выполнили, депутаты перевернули эту страницу. Что это значит - рассказала Елена Бугло.Указанная Программа является основным указателем работы областной администрации на определенный период, поэтому ее невыполнение, это, во-первых, полная некомпетентность тех людей, которые на «основе углубленного анализа показателей развития области» ее составляли. Во-вторых, низкий уровень менеджмента государством на уровне области. Развития не произошло, вместо этого мы увидели снижение и даже падение показателей по многим направлениям.«По индексу промышленной продукции Харьковская область занимает 15 место среди регионов Украины», - констатирует облгосадминистрация, а областной совет с радостью за это голосует. Депутаты не ставили вопросов - ни «кто виноват», ни «что делать».В частности, только последний год показатели промышленности упали на 14%, ухудшение экономической ситуации продолжается. И это на себе почувствовали работники многих, прежде всего государственных предприятий. Несмотря на заявления государственных чиновников, ситуация на заводах не улучшается и, более того, находится на грани катастрофы.Это могут подтвердить работники завода «Электротяжмаш», которые недавно перешли к крайним мерам, чтобы получить зарплату. Кроме того, тяжелая ситуация на заводе им. Малышева и бронетанковом, доведены до отчаяния работники Панютинского вагоноремонтного завода на Лозовщине. Что уж говорить о Харьковском авиационном заводе. Решение ситуации на этих промышленных гигантах находится в полной компетенции государства.Харьковщина снова среди передовиков, но по печальному показателю - задолженности по заработной плате, которая только на 2020 год увеличилась более чем сто миллионов гривен и теперь составляет 468 500 000. Крупнейшие должники - государственные предприятия, подчиненные концерна «Укроборонпром».Областная администрация объясняет - главная причина задолженности это «не решение вопросов». Именно так указано в пояснительной записке. Также там указано, что областной администрацией в течение года направлено «около двадцати Писем» к Президенту, Премьер-министру, Верховной Раде. Уже новое руководство проводило встречи и совещания с членами правительства. Машиностроительная отрасль, гордость Харьковщины, с каждым днем ​​приближается к своей гибели.Собственно и уровень заработных плат на Харьковщине не только значительно меньше всеукраинский: около 12 000 гривен против более 14000 в целом по Украине. Но и уже в январе 2021-го по данным Госкомстата средняя зарплата харьковчан составляла лишь 86% от уровня декабря 2020-го. И это при постоянном росте цен, пандемии и непомерных коммунальных тарифах. Областная администрация ежемесячно проводит мониторинг и рассматривает этот вопрос на рабочих группах.Не лучше ситуация в аграрном секторе, там падение производства на 11%. При этом в ряде областей Украины наоборот происходит рост - в соседней Сумской и Днепропетровской, например, во Львовской и Тернопольской. Там, где хорошо работают не только аграрии, но и государственный менеджмент? Харьковские же чиновники от сельского хозяйства вместо этого сообщают, что «постоянно проводят разъяснительные работы с руководителями и агрономами сельхозпредприятий области». Очевидно, одними разговорами сыт не быть.Не лучше ситуация в строительстве - минус 8%. Даже президентский проект «Большая стройка» в Харьковской области сорван, хотя еще год назад большинство его объектов уже находились на высокой стадии готовности.Во время визита Президента Зеленского в Харьковщину перед началом избирательной кампании, руководство Харьковской области рапортовало об опережении большинства областей по темпам реализации проектов. Глава государства уехал довольным.Должны были реконструировать и построить школы в Змиевском, Лозовском, Первомайском, Красноградском и Краснокутском районах. Детсады - в Близнюковском, Дергачевском, Харьковском (2 заведения) районах и городе Люботин. Спортивные объекты (физкультурно-оздоровительные комплексы и спортплощадки) - в Волчанском, Дергачевском, Изюмском, Краснокутском и Чугуевском районах. Государство работы профинансировала, областной бюджет направил еще свыше 32 миллионов гривен. Детсад в Близнецах перезимовал эту зиму без детей, объект не принят в эксплуатацию. Знает ли об этом президент?Программа на 2020 год планировала реализовать 832 проекта, из них первоочередных 507. Был профинансирован лишь каждый пятый из них первоочередных - лишь 169 проектов на сумму около 850 млн. грн. - это школы, больницы, детские сады, общежития, которые государство и область оказались не в состоянии построить вовремя.Один из крупнейших резонансов вызвала ситуация вокруг строительства областного онкоцентра. Проблема насущная, болезнь страшная - но строительство, которое еще 2019 имело все шансы происходить оживленно, с изменением областного руководства оказалось практически замороженным. Даже когда государство выделило средства, их не смогли вовремя использовать, кроме этого у общественности появились вопросы к подрядчикам.В Программу социально-экономического развития Харьковской области на 2021 эти объекты снова внесены, а именно: строительство комплекса КНП «Областной центр онкологии» (первой и второй очереди), реконструкция очистных сооружений в поселке Малиновка Чугуевского района, комплекса зданий коммунального предприятия «Близнюковская центральная районная больница» и капитальный ремонт нежилого здания Лозовского городского Дворца культуры. Их финансировать будет Государственный фонд регионального развития. В этом году объемы финансирования для проектов Харьковской области составляют 229 млн гривен.