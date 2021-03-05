Пустыни, нехватка питьевой воды и очаги нетипичных болезней – такую перспективу в связи с глобальным потеплением предрекает Украине Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Однако ученые к таким прогнозам относятся скептически: если это и произойдет, то в очень долгосрочной перспективе.



Тающие ледники Украину не затопят

Вечная мерзлота – мина замедленного действия

В Харьков переселились рододендроны

Температурный баланс

Среднегодовое повышение температуры на территории Украины из-за глобального потепления чревато не только наводнениями в Карпатах, превращением степей в пустыни, затоплением прибрежных территорий и нехваткой питьевой воды в центре и на юге, но и появлением очагов нетипичных болезней, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. По его мнению, инфекции из южных областей могут перебраться севернее: например, возможно расширение ареала обитания энцефалитного клеща.– Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания, – предостерег министр.Также чиновник полагает, что из-за повышения температуры в Украине вполне возможны изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране. При этом он замечает, что сейчас невозможно спрогнозировать, как это повлияет на украинцев.По мнению кандидата географических наук, заместителя декана экологического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина, доцента кафедры мониторинга, природопользования и предупреждения чрезвычайных ситуаций Надежды Максименко, все вышеперечисленное возможно в очень далекой перспективе, и то при условии, если сохранится тенденция последних двух лет – то есть резкое повышение температуры на уровне среднего многолетнего показателя.– Сейчас у нас наблюдается превышение роста температуры воздуха в большей степени, чем за предыдущие сто лет. За ХХ столетие температура повысились на 1,2 градуса. За последние десять лет также произошло повышение на те же 1,2 градуса. Для экосистемы это много, – говорит ученый. – Но для того чтобы случились озвученные глобальные изменения, должна установиться постоянная температура выше среднего многолетнего показателя как минимум на два градуса. Подчеркиваю – постоянная! Тогда среднегодовая температура в том же Харькове будет не +21 градус в июле и не -7 градусов в январе, а +23 в июле и -5 в январе, как, например, сейчас в Одессе. Безусловно, это повлечет за собой и другие изменения. Но это очень долгосрочная перспектива.Общие тенденции таковы, что температура поднимается и опускается циклически.– До последнего «теплого» десятилетия было десятилетие с низкой температурой – ниже средней. Наверняка многие помнят и не слишком жаркое лето, и очень морозные снежные зимы, – говорит кандидат географических наук, заместитель декана экологического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина, доцент кафедры мониторинга, природопользования и предупреждения чрезвычайных ситуаций Надежда Максименко.Нехватка питьевой воды и затопление прибрежных территорий – вообще взаимоисключающие вещи, считает климатолог.– Чтобы случилось затопление прибрежных районов, должен подняться уровень воды в океане. Это может произойти из-за снеготаяния и таяния ледников. Однако в Украине – внутренние моря, на них таяние антарктических льдов сказывается в последнюю очередь, – обращает внимание Надежда Максименко. – Да, у нас есть Причерноморская низменность, которая имеет очень невысокий подъем над уровнем мирового океана, над уровнем воды в Черном море. Но если начнется нехватка пресной воды, то откуда возьмется повышение уровня воды в Черном море? Ведь наши моря подпитываются как раз пресноводными реками. У нас питание городов происходит из поверхностных водоемов. Тот же Харьков получает воду либо из Печенежского водохранилища Северского Донца, либо из канала Днепр-Донбасс, а также из Днепра.По словам специалиста, теория катастроф, конечно, может иметь место, но... лет через сто. Чтобы делать такие прогнозы, должны быть очень-очень веские аргументы и расчеты.Надежда Максименко допускает: новые болезни действительно могут «проснуться» в связи с тем, что оттаивает вечная мерзлота.– Есть соответствующие зарубежные исследования. Американцы изучали отложения, которые вскрываются после оттаивания вечной мерзлоты. Находили останки древних людей, животных, у которых были те или иные болезни. И при оттаивании могут создаваться условия, благоприятные для появления вспышек этих болезней. Но точно не в Украине, – успокаивает специалист. – У нас даже в Карпатах нет устойчивого ледяного покрова, чтобы предположить, будто что-то может «проснуться» при таянии карпатских ледников. У нас их просто нет – у нас горы ниже снеговой линии, которая в этой зоне существует. Причиной появления нетипичных болезней, в принципе, может быть потепление, но только в тех регионах, где это связано с появлением новой микрофлоры из-за оттаивания вечной мерзлоты.Что касается энцефалитного клеща, который якобы может переселиться из южных областей ближе к северным, то этот носитель вируса вовсе не тропический, а скорее сибирский.– В основном вспышки заболеваний, вызванные вирусом клещевого энцефалита, характерны для Сибири и Урала. К южным, нетипичным для нас, болезням он имеет мало отношения, – замечает Надежда Максименко. – Гораздо больше вероятности, что нетипичную инфекцию может принести саранча, ареал обитания которой продвигается на север в результате необоснованной жары.А вот изменение флоры и фауны в Украине уже происходит, отмечает Надежда Максименко.– Повышение температуры вызывает появление в Украине новых видов растений, которые характерны для более южных регионов, – говорит климатолог. – Мы видим, что на Харьковщине уже растут и плодоносят персики, причем не только районированные. Можно просто привезти саженец из Крыма, посадить – и он будет расти. Кстати, когда-то для нас даже грецкие орехи были экзотикой, а сейчас они чуть ли не в лесополосах растут.Для вегетации растений необходима определенная сумма активной температуры, то есть выше +10 градусов.– Когда лето очень теплое, безусловно, наберется достаточное количество такой активной температуры. И состав растительности, конечно же, может измениться, – предполагает климатолог. – Уже рододендроны у нас высаживают. В Харьковской области сейчас очень широко культивируется виноград, причем не винных, а столовых сортов, которые спокойно растут в открытом грунте. На зиму их просто укрывают, почва сейчас уже не промерзает на такую глубину, как раньше.А за растениями «подтягиваются» и животные, которые идут за своей средой питания.– Если мы высаживаем персики, то, наверное, вслед за ними появятся и вредители, которые ими питаются, – говорит специалист. – Такое вполне возможно.Потепление – вовсе не общая тенденция, замечает ученый. В природе существует температурный баланс.– После очень жаркого лета может нагрянуть аномально холодная зима. Именно такая температура, существенно ниже средних многолетних показателей, установились у нас с конца января и держалась довольно долго. Достаточно устойчивая низкая температура на протяжении более трех недель – нехарактерное явление для Харькова. Таким образом, определенный температурный баланс в природе все же существует, есть какие-то средние показатели, на которые мы в результате и выходим, – считает Надежда Максименко.