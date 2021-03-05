Харьковчане просят расчистить реку Лопань от ила и сорной растительности, а также высадить цветы.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета."Прошу рассмотреть возможность очистки реки Лопань от ила, а в некоторых местах - и слишком разросшейся растительности в пределах городской черты. В местах массового прохода людей вдоль реки, а также в районах мостов искусственно облагородить водное зеркало либо берег цветущими растениями (лилии, кувшинки)", - указано в петиции.Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.