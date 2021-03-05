В текущем году ситуация с коронавирусом будет более контролируемая, чем в прошлом, а в следующем году пандемия закончится.

Такое заявление сделал в интервью немецкому Die Welt глава европейского отделения Всемирной организации здоровья Ханс Клюге.– Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. Мы уже знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Для меня в моей работе, однако, важно планировать наперед. Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится, – заявил он.При этом он отметил, что это не значит, что в следующем году вирус полностью исчезнет.Клюге добавил, что преодоления пандемии необходима "европейская солидарность" в вопросах распределения вакцины и снятия карантина.– Если все будет происходить слишком быстро, мы вновь вернемся к началу, – подчеркнул он.Отметим, на этой же неделе директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что прогнозировать победу над пандемией до конца 2021 года преждевременно и нереалистично.