Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«БК "Харківські Соколи" - БК "Одеса". GAMEDAY
Матч у Харкові 5-го березня очікується з ажіотажем як мінімум з двох причин.
По-перше, це перший матч у 2021-му році і взагалі майже за півроку, який пройде за присутності вболівальників. Епідемія, карантинні обмеження та локдаун внесли свої корективи і нарешті лише зараз доволили харків'янам побачити улюблену команду на власні очі.
По-друге, матч проти одеситів буде презентацією нової команди під керівництвом Ренатаса Куріліонокаса. Команду, яка перемагала "Миколаїв", у де-факто дебютному поєдинку для литовського спеціаліста, по суті ще важко було назвати оновленою. Після цього головний тренер захворів на коронавірус, а команду спіткала ціла череда травм, хвороб та негараздів. Тому саме у матчі з Одесою ми побачимо новий стиль гри "Харківських Соколів".
Наші гості наразі перебувають у дуже непоганій формі. Підопічні Олега Юшкіна дають бій кожному супернику, що і підтвердила перемога у минулому турі над "Будівельником".
Більше того, "Одеса" - прямий конкурент "Соколів" за місце у плей-оф. Тож, нас чекає цікава та напружена битва!
А ми чекаємо вас у Палаці спорту "Локомотив" вже о 19:30! Гарячі дівчата з групи підтримки та наш маскот Фалькон вже готові запалити ваш вечір!
Ви можете ще встигнути купити квитки на сайті Інтернет-білет - http://bit.ly/Sokoly!
Чекаємо на вас!», сказано в сообщении канала.