В Великобритании спроектируют новые ракетные катера специально для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума.

Об этом рассказал в интервью газете День атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Украине Тим Вудс.– Эти ракетные катера проектируются специально для Украины, поэтому они будут оригинальными и иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что будет обеспечивать скорость в 40 узлов. И на них планируют установить артиллерийские системы и ракеты, – сообщил он.По словам Вудса, это могут быть ракеты малой или большой дальности. Именно этот вопрос как раз сейчас рассматривают британские компании.– А вторая часть – четыре ракетных катера – будут строиться в Украине. И это будет прекрасно для украинского кораблестроения и также для ВМС, потому что вы получите эти способности здесь, в Украине. Другая опция, которую мы изучаем, которая еще не формализованная, это – совместное проектирование боевых кораблей британской промышленности с украинским проектным бюро в Николаеве, – рассказал Вудс.Он рассчитывает, что строительство первого катера начнется в начале следующего года. И это очень короткие сроки, учитывая, что речь идет о сроках от разработки дизайна до начала производства.Напомним, в октябре 2020 года во время визита президента Владимира Зеленского в Великобританию был подписан меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Киев получит кредит в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов. Существенная часть из этих денег пойдет на развитие ВМС.В Минобороны сообщили, что совместимые со стандартами НАТО ракетные катера должны создаваться в Украине на мощностях отечественных предприятий.