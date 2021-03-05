В государственном учреждении «Кременчугская воспитательная колония» из числа воспитанников сформирована команда по электронному футболу «Слоны» в рамках реализации пилотного проекта «Киберспорт для несовершеннолетних».

В текущем году среди подростков проводились отборочные занятия. По результатам тестовых занятий и приобретенных практических умений игры в электронный футбол в команду отобрано по пять игроков основного и дублирующего состава. Тренировочный процесс проходит согласно графику в тренировочной комнате, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Апробация пилотного проекта «Киберспорт для несовершеннолетних» реализуется по совместной инициативе Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний и общественной организации «Союз «Золотой век Украины» совместно с Украинской ассоциацией электронного футбола и федерацией электронного баскетбола Украины в соответствии с требованиями статей 123, 124 Уголовно-исполнительного кодекса Украины.