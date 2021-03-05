В листе ожидания на бесплатную иммунизацию против Covid-19: когда и какой вакциной будут прививать, пока неизвестно. В Украине стартовала запись на бесплатную вакцинацию. Много ли желающих, выяснял «Вечерний Харьков».

Решили дозвониться — наберитесь терпения

Чем будут прививать – пока неизвестно

В какой очередности будут прививать желающих

Попасть в лист ожидания можно несколькими путями.Во-первых, на портале «Дія», воспользовавшись услугой «Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19». Для этого нужно:– зарегистрироваться на портале или установить мобильное приложение «Дія»;– зайти на портал «Дія» с помощью кликов или BankID. В приложении можно авторизоваться через «Приват24», Monobank или BankID НБУ либо обновить его до последней версии, чтобы услуга была доступна;– в разделе «Услуги» нужно выбрать «Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19»;– указать сферу деятельности;– выбрать город, в котором вы хотите вакцинироваться;– ожидать сообщения о приглашении на вакцинацию.Для тех, кто не дружит с современными гаджетами, есть возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через национальный контакт-центр Минздрава. Для этого необходимо:– позвонить по номеру 0-800-60-20-19;– назвать оператору свои данные (необходимо указать регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серию и номер паспорта);– выбрать город, в котором вы хотите вакцинироваться.– ожидать сообщения о приглашении на вакцинацию.Корреспондент «Вечернего Харьков» тоже решил попасть в лист ожидания. С приложением «Дія» проблем не возникло. А вот чтобы записаться через кол-центр МОЗ, пришлось запастись терпением и неограниченным количеством свободного времени, но зато здесь есть возможность попутно выяснить интересующие вопросы.По указанному номеру телефоны опция «записаться на вакцинацию от коронавируса» была под номером 7. После доверительного сообщения «ваш звонок очень ценен для нас» и трех минут бодренькой музыки грянул голос автоответчика: «Мы получаем огромное количество звонков из всей Украины. Можете дождаться ответа оператора на линии или нажать «1» – как только появится свободный оператор, мы вам перезвоним». После пятиминутного ожидания на линии пришлось таки нажать единичку.Прошел час, второй... Никто не перезвонил. Снова набираем указанный номер, жмем семерку, выслушиваем признание о важности нашего звонка, бодренькую музыку и традиционное предложение «подождать на линии» либо нажать «1» в надежде, что перезвонят. На сей раз корреспондент решил дожидаться на линии. Минут через 15 раздался голос оператора, которая представилась Татьяной.Оператор Татьяна внесла в базу имя, год и месяц рождения, серию и номер паспорта, а также город, где собственно, и состоится вакцинация, то есть Харьков. Заодно удалось выяснить, что согласно озвученным данным, вакцинируют меня в пятую очередь не раньше осени 2021 года. Когда точно – конкретики нет. Как, впрочем, нет и определенности с вакцинами.– Сейчас есть Pfizer и AstraZeneca, которыми будут вакцинировать в первом периоде. Какая вакцина будет на пятом этапе, точной информации нет. Конкретика появится ближе к этому этапу – вас проинформируют. Если будет доступно несколько вакцин, у вас будет возможность выбора, – заверила сотрудница кол-центра МОЗ.Сложности с дозваниванием она объяснила ажиотажным спросом украинцев на услугу записи на бесплатную вакцинацию.– Запись стартовала 1 марта. Уже записалось 45 тысяч человек (по состоянию на 2 марта. – Прим. ред.) из всей Украины. Через портал vaccination.covid19.gov.ua – 5280 человек; через контакт-центр МОЗ – 671 человек; через портал «Дія» – 38 531, – уточнила оператор. – Люди записываются на все пять этапов вакцинации – в зависимости от возраста.Выяснить свой номер в очереди не удалось – Татьяна отключилась.Минздрав предусмотрел следующую последовательность прививок:– на первом этапе – медицинские работники, которые взаимодействуют с пациентами с Covid-19, работники учреждений для пожилых людей, военнослужащие в ООС;– на втором этапе – медицинские работники, пожилые люди 80+ и социальные работники;– на третьем этапе – люди в возрасте от 65 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, учителя и работники сферы образования;– на четвертом этапе – люди в возрасте от 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, лица, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы.Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанные целевые группы, смогут вакцинироваться на пятом этапе.На первом этапе по плану МОЗ должны привить 367 тысяч человек. Уже до конца текущей недели Минздрав рассчитывает выйти на ежедневный уровень вакцинации от Covid-19 в 10–11 тысяч.– Вакцинация разворачивается каскадным методом, мы постоянно наращиваем объемы, – оптимистично заявил министр охраны зхоровья Максим Степанов, отметив, что мощности системы здравоохранения в настоящее время позволяют проводить 11,3 тысячи прививок в день.По состоянию 2 марта в Украине вакцинировались 4905 человек, на Харьковщине – 140. Причем мобильные бригады в область еще не едут – до 9 марта они будут проходить обучение в областном лабораторном центре. Почему до сих пор не обучились, у ХОГА ответа нет. Между тем еще 25 февраля замглавы облздрава отрапортовал о разработанном графике и начале вакцинации.