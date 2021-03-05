В прошлом году урожай рухнул на 10 миллионов тонн, но в этом году должен вернуться на рекордный уровень 2019 года, считают в Минэкономики.

В этом году урожай зерновых и зернобобовых культур будет выше прошлогоднего на 14,6% и составит порядка 75,1 млн тонн. Такой прогноз дал замминистра экономики Тарас Высоцкий.Так, ожидается, что урожай масличных культур составит 19,1 млн тонн (+3,2%).Рост урожая пшеницы прогнозируется на 17,5%– до 29,5 млн тонн, подсолнечника - на 3,6%, до 13,5 млн тонн, ячменя - на 17,9%, до 9,2 млн тонн, сои - на 10,7%, до 3,1 млн тонн.Урожай рапса прогнозируется на уровне прошлого года - 2,6 млн тонн.Напомним, в 2020 году Украина собрала 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, что является самым низким показателем за три года.Годом ранее Украина собрала рекордные 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, в 2018-м - 70,1 млн тонн, а в 2017-м - 62 млн тонн.