Областное отделение партии сделали пафосную публикацию о визите депутата Сахновщинского сельсовета в музыкальную школу.

Харьковское областное отделение партии Европейская Солидарность снова угодила в скандал после того, как депутат Сахновщинского сельсовета посетил местную музыкальную школу, подарив детям коробку конфет, шесть плиток шоколада и печенье, общая стоимость которых составляет примерно 200 гривен.В публикации на партийной странице этот визит назвали поддержкой развития молодого поколения и необходимостью обеспечивать детей всем необходимым, для их комфортного и всестороннего роста.Жители области также раскритиковали этот визит. Ведь по правилам карантина, родителей в школу не пускают, особенно без маски, а депутатов пустили без проблем.«Мне очень нравятся эти «посетители». Родителям запрещено заходить в помещение в любые заведений образования или развития детей, потому что карантин. А всем посторонним можно, даже без маски»