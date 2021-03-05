В партии сообщают о стремительном падении социальных и экономических показателей в регионе.

Увеличении размера минимальной суммы единовременной материальной помощи с нынешних 500 грн до 2000 грн.

Увеличении размера максимальной суммы единовременной материальной помощи с нынешних 20 000 грн до 30 000 грн.

Увеличении размера суммы, предусмотренной в областном бюджете на оказание материальной помощи с 22,6 миллиона до 60 миллионов гривен.

Значительном расширении перечня категорий граждан, которые могут претендовать на получение помощи.

В партии Блок Светличной «Разом!» с критикой отреагировали на вчерашнее заявление областных властей о том, что экономические и социальные показатели в Харьковской области находятся на уровне общеукраинских.«Регион стал лидером по росту долгов по заработной плате, имеет самые низкие показатели по уровню доходов жителей.В то же время сложилась кризисная ситуация с ростом безработицы, отсутствием поддержки малого и среднего бизнеса, карантинными ограничениями и растущим количеством запросов на дорогостоящее лечение.Все эти факторы должны стать сигналом областной власти увеличить социальную составляющую бюджета и поддержку граждан», - отмечают в партии.Однако в текущем году комиссия по оказанию помощи до сих пор не начала работу, а из всего депутатского корпуса, как сообщают во фракции «Разом!», лишь Блок Светличной имеет единую системную позицию по необходимости запуска программ для поддержки жителей региона.В частности, депутаты настаивают на:«Мы обязательно обнародуем список депутатов, которые выступили против интересов людей и не поддержали это предложение», - заявили в Блоке Светличной.