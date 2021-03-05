В Харькове выявлено 374 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 5 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 58 068 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 85 605 случаев заболевания COVID-19, 6 394 человека находятся под медицинским наблюдением, 77 581 пациент выздоровел, 1630 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 марта в Украине зафиксировано 10 155 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 384 917 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 26 763 человека умерли, 1 191 022 - выздоровели.