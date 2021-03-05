Неизвестные подбросили гранату РГД-5 к машине, припаркованной во дворе на улице Зубенко на Салтовке.

Как сообщили в полиции, боеприпас на транспортном средстве обнаружил в ночь на 5 марта хозяин авто.На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского районное управление №2, эксперты взрывотехнического управления областного главка.При осмотре правоохранители установили, что на конструкции фаркопа автомобиля находится ручная граната РГД-5. Боеприпас был обезврежен и изъят для проведения экспертизы.По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и причастных лиц. Продолжается следствие.