Дорогая редакция! Объясните, пожалуйста, кому в нашей стране полагаются надбавки к пенсии? И еще – какие документы нужно предоставить, чтобы ее точно назначили? Дмитрий Викторович

Как разъяснили в Пенсионном Фонде Украины, при назначении к пенсиям надбавок, пособий, компенсаций и повышений необходимо предоставить следующие документы:– документ о пребывании на содержании заявителя нетрудоспособных членов семьи;– документы о признании заявителя ветераном войны, лицом, на которое распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», или лицом, имеющим особые заслуги перед Родиной (для повышения пенсий согласно статьям 12-16 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»);– документы о признании лица, имеющего особые заслуги перед Родиной (для повышения пенсии в соответствии со статьей 9 Закона Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине»);– документы о признании заявителя реабилитированным или членом его семьи, который был принудительно переселен (для повышения пенсии в соответствии с пунктом "г" статьи 77 Закона Украины «О пенсионном обеспечении»);– документы о предоставлении статуса участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или потерпевшего от Чернобыльской катастрофы (для назначения пенсии в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»);– экспертное заключение по установлению причинной связи смерти с работами по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (для назначения компенсационной выплаты в соответствии со статьей 52 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»);– документы о награждении нагрудным знаком «Почетный донор Украины», «Почетный донор СССР» (для установления надбавки в соответствии с Законом Украины «О донорстве крови и ее компонентов»);— заключение врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода (для установления надбавки на уход в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 16 июля 2008 года № 654 «О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан»);— документы о признании лица жертвой нацистских преследований или женой (мужем) умершей жертвы нацистских преследований (для повышения пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания в соответствии со статьями 6-1-6-4 Закона Украины «О жертвах нацистских преследований»);– документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов нетрудоспособным членам семьи (для назначения надбавки на нетрудоспособных членов семьи).