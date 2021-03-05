В Харьковской области в ближайшее время прогнозируют ухудшение погодных условий.Вечером 5 марта, ночью и утром 6 марта возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, колебания температурных показателей с плюса на минус. Такие погодные условия могут привести к гололедице на дороге, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
"В связи с осадками и переходом температуры через отметку в ноль градусов на дорогах может образовываться гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, дистанцию, скоростной режим и не мешайте работе спецтехники", - отметили дорожники.
Также дорожники отмечают, что их подрядные организации находятся на круглосуточном дежурстве, чтобы оперативно реагировать на изменения погодных условий.
В случае осложнения движения на автомобильных дорогах государственного значения водителям рекомендуют звонить по телефону (057) 336-83-44 (круглосуточно).
В частности, за прошедшие сутки в режиме дежурства было привлечено 113 единиц специальной техники и 230 рабочих филиалов ГП "Харьковский облавтодор". По дорогам общего пользования могут беспрепятственно ездить школьные и другие автобусы.