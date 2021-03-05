В Харьковской области в ближайшее время прогнозируют ухудшение погодных условий.

Вечером 5 марта, ночью и утром 6 марта возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, колебания температурных показателей с плюса на минус. Такие погодные условия могут привести к гололедице на дороге, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области."В связи с осадками и переходом температуры через отметку в ноль градусов на дорогах может образовываться гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, дистанцию, скоростной режим и не мешайте работе спецтехники", - отметили дорожники.Также дорожники отмечают, что их подрядные организации находятся на круглосуточном дежурстве, чтобы оперативно реагировать на изменения погодных условий.В случае осложнения движения на автомобильных дорогах государственного значения водителям рекомендуют звонить по телефонуВ частности, за прошедшие сутки в режиме дежурства было привлечено 113 единиц специальной техники и 230 рабочих филиалов ГП "Харьковский облавтодор". По дорогам общего пользования могут беспрепятственно ездить школьные и другие автобусы.