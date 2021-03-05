Государственная таможенная служба Украины в феврале выполнила план поступлений на 104%.

В феврале 2021 года Гостаможслужба выполнила план поступлений на 104% и перечислила в госбюджет 31,6 млрд грн (при запланированном показателе – 30,4 млрд грн), сообщает пресс-служба Слобожанской таможни.Таким образом, Гостаможслужба перевыполнила план почти на 1,2 млрд грн и перечислила:– в общий фонд - 26,9 млрд грн;– в специальный фонду- 4,7 млрд грн.При этом в феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления таможенных платежей увеличились на 5,2 млрд грн, или на 20%.