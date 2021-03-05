Первые звуки и видео с Красной планеты – для землян. Американский марсоход Perseverance прибыл на Марс искать следы инопланетной жизни. В чем особенность «настойчивого» космического аппарата, и какой сюрприз он доставил с Земли?

Есть ли жизнь на Марсе?

Что будет делать дрон

Сюрприз от землян



2021-й станет годом космических открытий



Первый аппарат был запущен в 1971 году

Стартовав почти семь месяцев назад и преодолев полмиллиарда километров, 18 февраля марсоход Perseverance успешно сел на Красную планету.– Посадка марсохода на поверхность Красной планеты является грандиозным событием для всего человечества, – отмечает директор Харьковского планетария Галина Железняк. – Наша планета сегодня переживает экологические неурядицы, поэтому освоение далеких миров, где земляне мы могли бы брать полезные ископаемые, развивать технологии, сохраняя при этом уникальную природу своей планеты, крайне важно и необходимо. И, конечно же, мы не исключаем бесконечного желания человека узнавать окружающий мир и расширять свое пребывание в иных мирах. Так что для цивилизации посадка марсохода – уникальное событие.В соцсети Twitter есть страничка марсохода Perseverance, которую ведут ученые, занимающиеся космическими исследованиями.– И вот когда Perseverance примарсианился, он «опубликовал» первую фотографию Красной планеты глазами марсохода. А первой строкой, которую он «написал» в своем твиттер-дневнике, была следующая: «Здравствуй, мир. Мой первый взгляд на мой Дом, на всю жизнь», – продолжает Галина Железняк. – Эта фраза говорит о том, что мы, земляне, должны обратить внимание на свой Дом, который называется Земля.30 июля 2020 года с американского космодрома на мысе Канаверал была запущена ракета Atlas V, несущая на борту модуль с марсоходом Perseverance («perseverance» в переводе с английского означает «настойчивость»). Такое имя марсоходу выбрали американские школьники еще в 2019 году, когда NASA объявило свой традиционный конкурс на лучшее название для аппарата.– Скорость при полете была колоссальная – 20 тысяч километров в час. И конечно же, все переживали, удастся ли аппарату совершить мягкую посадку, – рассказывает Галина Железняк. – Самыми сложными для Perseverance стали последние километры при входе в атмосферу Марса – он сбросил скорость с 20 тысяч км/ч до скорости пешехода. В это время ученые пережили семь минут ужаса, поскольку передаваемые марсоходом сигналы достигают Земли почти с десятиминутной задержкой. Если бы в какой-то момент что-то пошло не по плану, оперативно скорректировать траекторию посадки было бы физически невозможно. Однако посадка прошла удачно.Аппарат опустился в довольно интересом районе – кратере Езеро, где в прошлом была дельта реки, которая впадала в большое озеро. В скалах этого кратера, по мнению ученых, могли сохраниться следы жизни.– Диаметр кратера – 50 километров. Географические координаты – 18 градусов северной широты (то есть относительно близко к экватору) и 77 градусов восточной долготы, – рассказывает директор планетария. – На Марсе, как и на Земле, происходит смена времен года. Однако Марс находится дальше от Солнца, а значит, получает меньше солнечного тепла, поэтому на поверхности этой планеты даже вблизи экватора довольно прохладно. Но летним днем температура там может достигать почти 20 градусов Цельсия, зато ночью она резко опускается до 70–80 градусов мороза. Вот такие перепады. Тем не менее на поверхности Марса когда-то была вода, причем в очень большом количестве. Так что главной задачей марсохода является поиск жизни. Возможно, много миллиардов лет назад, когда воды было много, а атмосфера была плотной, на Марсе действительно возникали бактериальные формы жизни. Поиском и займется Perseverance.Вес марсохода составляет 1025 килограммов, то есть более тонны. Размеры – 3 х 2,7 х 2,2 метра.– Это довольно большая конструкция, – отмечает Галина Железняк.Оснащен Perseverance большим арсеналом приборов и научных инструментов.– У марсохода есть несколько камер для съемок, два микрофона для записи звука. Есть аппарат для выработки кислорода из атмосферы Марса, содержащей в основном углекислый газ. Есть устройство для забора грунта, который планируется в дальнейшем доставить на Землю, – роботизированная рука, буры для внедрения в поверхность, инструменты для химического и минералогического анализа почвы, рентгеновский спектрометр с тепловизором, ультрафиолетовый спектрометр для обнаружения органических веществ, – перечисляет Галина Железняк. – Имеется даже роботизированный беспилотный летальный аппарат – вертолет типа дрона. Это первый подобный человеческий аппарат на Марсе, да и вообще за пределами Земли. Правда, в первую очередь это тестовое устройство, которое должно позволить ученым на практике прочувствовать особенности поведения подобной техники в условиях разреженной атмосферы другой планеты. Возможно, вертолеты и не смогут двигаться, но тем не менее такой эксперимент будет проведен.Кроме непосредственно сбора образцов, марсоход займется астробиологическими исследованиями, включая поиски доказательств жизни либо ее следов на Красной планете.Еще одна любопытная миссия Perseverance — он доставил на Марс 10 миллионов 932 тысячи 295 имен землян.– Все они нанесены специальным электронным пучком лазера на три маленьких кремниевых чипа размером с ноготок, находящиеся на его борту. В свое время NASA запустило сайт, где каждый желающий мог указать свое имя для «отправки» на Марс, – рассказывает Галина Железняк. – Также аппарат доставил на Красную планету 155 эссе финалистов конкурса «Назови марсоход». Это американская традиция – предлагать всем желающим придумывать «имена» марсоходам. Так придумывалось название для предыдущего марсохода – Curiosity, что в переводе означает «любопытство» и т.д. Эти конкурсы зачастую выигрывают дети.Кстати в Харьковском планетарии хранится билет на Марс.– Нам подарил его когда-то Сергей Николаевич Самбуров – правнук Константина Эдуардовича Циолковского, – вспоминает Галина Железняк. – Так вот, билет на Марс предполагал практически ту же программу – отправку на Красную планету имени и фотографии его владельца.Именно астрономы Харькова, по словам директора планетария, очень активно изучали Марс еще во времена академика Николая Барабашова.– Именно в тот период была заложена основа школы планетологии, – отметила Галина Железняк.Она напомнила, что в Харькове на улице 23 Августа будет создаваться Космическая аллея.– В соответствии с идеей архитекторов изображения космических аппаратов на этой аллее тоже будут нарезаться с помощью современных технологий, а именно лазерным лучом, – сообщила специалист.Имена – не единственный сюрприз от землян, который Perseverance доставил на Марс. Люди отправили на Красную планету распространенный медицинский символ – как дань уважения медикам, которые спасают человечество от пандемии Covid-19.– Поскольку запуск марсохода проходил в условиях пандемии коронавируса, на алюминиевых табличках размером 8 х 13 сантиметров отправили изображение посоха бога Асклепия, обвитого змеей, – рассказывает Галина Железняк. – Кстати, на гербе Харькова тоже есть кадуцей – как символ того, что Харьков является крупнейшим медицинским центром.Стоит отметить, что помимо американского Perseverance, летом 2020 года к Марсу были отправлены еще два космических аппарата – Al Amal Космического агентства ОАЭ и Tianwen-1 Китайского национального космического управления.– Эти миссии тоже уже прибыли к Марсу и тоже в феврале 2021-го, – рассказывает Галина Железняк. – Почему именно летом 2020 года случился такой ажиотаж? Да потому что на осень выпало противостояние Земли и Марса. И именно в этот период, когда планеты сближаются, расстояние между ними уменьшается, выгоднее всего отправлять к Марсу космические аппараты. Будем надеяться, что в нынешнем году нас ждет множество интересных космических открытий.Галина Железняк напоминает, что попытки исследовать Марс с помощью космических аппаратов и даже марсоходов уже были.– В 1971 году в Советском Союзе запустили первый космический аппарат под названием «Марс-2». Это была первая в мире попытка посадить аппарат на Красную планету. Аппарат не мог считаться марсоходом, он не умел передвигаться. Попытка мягкой посадки тогда провалилась – спускаемый аппарат разбился о поверхность планеты, – рассказывает специалист. – В том же 1971 году отправляется к Красной планете и совершает мягкую посадку «Марс-3». Он снял первую панораму с поверхности планеты. Запись была черно-белой, достаточно размытой, продолжительность сигнала длилась всего 14,5 секунды. Но все же удалось продемонстрировать, что приборы на Марсе могут работать.Самым значительным и уникальным экспериментом в те годы, по мнению Галины Железняк, была попытка в 1976 году отправить на Марс американский аппарат Viking-1.– Это была первая в мире автоматическая межпланетная станция, которая смогла передать на Землю качественные цветные снимки Красной планеты. Благодаря «Викингу-1» происходили исследования атмосферы, грунта, проводились первые эксперименты по поиску жизни на Марсе, – рассказывает директор планетария. – Невероятно удачно поработал и аналогичный аппарат «Викинг-2», отправленный к Марсу практически одновременно с «Викингом-1». И последний контакт «Викинга-2» продолжался еще даже в 1982 году. То есть долгие годы аппарат передавал сведения с Красной планеты на Землю .Следующим этапом изучения Марса стал запуск марсоходов.– Первым марсоходом, отправленным к Красной планете в 1997 году, был американский Mars Pathfinder. Он прекрасно сработал, – говорит Галина Железняк. – Всего на Марс для научных исследований отправили пять марсоходов. Два из них – Curiosity, отправленный к Марсу в 2012 году, и Perseverance, совершивший посадку две недели назад, – работают до сих пор.