Харьковский национальный университет им. Каразина вошел в рейтинг по специальностям лучших университетов мира 2021 года.

Рейтинг опубликовало QS Quacquarelli Symonds , глобальное аналитическое агентство в области высшего образования и составитель популярного рейтинга лучших университетов мира.Всего в рейтинг вошло 1452 вуза мира, в том числе четыре вуза из Украины.Количество украинских высших учебных заведений в рейтингах по специальностям 2021 года по сравнению с предыдущим годом выросла с двух до четырех, сообщили в Министерстве образования и науки Украины. В этом году украинские вузы получили 12 позиций в одном отраслевом рейтинге и семи рейтингах по специальностям, в прошлом году они получили семь позиций в одном отраслевом рейтинге и шести рейтингах по специальностям.Среди украинских вузов Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко принимает участие в самом большом количестве рейтингов по специальностям. Впервые в рейтинги по специальностям лучших университетов вошли Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина и национальный университет "Львовская политехника". Также в число лучших вошел Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".- В этом году количество украинских университетов в рейтингах по специальностям увеличилось вдвое. Важно отметить их участие в рейтингах по специальностям, которые отличаются высоким уровнем конкуренции, а именно: компьютерные науки и информационные системы, физика и астрономия, а также инженерные специальности в области нефти и газа, - отметил Бен Саутер, директор аналитического центра QS.