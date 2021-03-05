Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.Овен (21.03–20.04)
Не стоит особенно скромничать. Если есть что сказать – произнесите это вслух, иначе с вами могут перестать считаться. Завтра хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям. Лучше принимать решение самостоятельно.
Телец (21.04–20.05)
Вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете. Возможно, вам даже попытаются его навязать. Завтра у вас может появиться новое хобби. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст – когда-нибудь эти навыки очень пригодятся.
Близнецы (21.05–21.06)
Постарайтесь не обнародовать свое истинное мнение по тому или иному вопросу. От вас ждут исключительно сочувствия. Время у вас завтра будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести, могут оказаться в дефиците.
Рак (22.06–22.07)
На свете много незаменимых людей, а вот незаменимых вещей существенно меньше. Завтра это может оказаться очень кстати. День хорош для перемен. Любых. Если не можете придумать ничего лучше – измените прическу.
Лев (23.07–23.08)
Всякий ребенок нуждается в признании и время от времени ему нужно показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри вас. Физические нагрузки завтра снизят вероятность необдуманных поступков.
Дева (24.08–23.09)
У вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно. Завтра хороший день для принятия ответственных решений и проведения онлайн-конференций.
Весы (24.09–23.10)
В эти дни вы будете доминирующей личностью. Те, кто занимается продажей, могут получить прибыль, а вот покупки лучше не совершать. Завтра вас могут внезапно обвинить в распространении сплетен, которых вы никогда даже и не слышали.
Скорпион (24.10–22.11)
Для вас может начаться что-то очень интересное и перспективное. Однако начало покажется слишком скучным. Завтра не дайте себе впасть в спешку, пытаясь сделать все намеченное – лишь усугубите ситуацию. Успокойтесь, и все получится само.
Стрелец (23.11–21.12)
Сейчас вы можете быть абсолютно искренни. Вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей, тяжких последствий «свободословие» иметь не будет. Завтра можете столкнуться с непредвиденными трудностями, но это не собьет вас с пути.
Козерог (22.12–20.01)
На мучающий вас вопрос никто не ответит. Причем чем дольше вы будете откладывать поиски ответа, тем больше времени они займут. Завтра все должно быть на порядок лучше, в том числе и ваше поведение.
Водолей (21.01–20.02)
Члены вашей семьи – тоже люди и иногда нуждаются в свободе действий – в разумных пределах, естественно. Удлините поводок. Завтра нужно быть максимально осмотрительным при проведении даже мелких финансовых операций.
Рыбы (21.02–20.03)
Завтра вы будете преисполнены решимости достичь некой туманной цели. Не воспаряйте в своих мечтах особенно высоко – слишком сложно будет вернуться. Так и останетесь висеть, как Винни Пух на воздушном шарике.