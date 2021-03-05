Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Не стоит особенно скромничать. Если есть что сказать – произнесите это вслух, иначе с вами могут перестать считаться. Завтра хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям. Лучше принимать решение самостоятельно.Вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете. Возможно, вам даже попытаются его навязать. Завтра у вас может появиться новое хобби. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст – когда-нибудь эти навыки очень пригодятся.Постарайтесь не обнародовать свое истинное мнение по тому или иному вопросу. От вас ждут исключительно сочувствия. Время у вас завтра будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести, могут оказаться в дефиците.На свете много незаменимых людей, а вот незаменимых вещей существенно меньше. Завтра это может оказаться очень кстати. День хорош для перемен. Любых. Если не можете придумать ничего лучше – измените прическу.Всякий ребенок нуждается в признании и время от времени ему нужно показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри вас. Физические нагрузки завтра снизят вероятность необдуманных поступков.У вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно. Завтра хороший день для принятия ответственных решений и проведения онлайн-конференций.В эти дни вы будете доминирующей личностью. Те, кто занимается продажей, могут получить прибыль, а вот покупки лучше не совершать. Завтра вас могут внезапно обвинить в распространении сплетен, которых вы никогда даже и не слышали.Для вас может начаться что-то очень интересное и перспективное. Однако начало покажется слишком скучным. Завтра не дайте себе впасть в спешку, пытаясь сделать все намеченное – лишь усугубите ситуацию. Успокойтесь, и все получится само.Сейчас вы можете быть абсолютно искренни. Вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей, тяжких последствий «свободословие» иметь не будет. Завтра можете столкнуться с непредвиденными трудностями, но это не собьет вас с пути.На мучающий вас вопрос никто не ответит. Причем чем дольше вы будете откладывать поиски ответа, тем больше времени они займут. Завтра все должно быть на порядок лучше, в том числе и ваше поведение.Члены вашей семьи – тоже люди и иногда нуждаются в свободе действий – в разумных пределах, естественно. Удлините поводок. Завтра нужно быть максимально осмотрительным при проведении даже мелких финансовых операций.Завтра вы будете преисполнены решимости достичь некой туманной цели. Не воспаряйте в своих мечтах особенно высоко – слишком сложно будет вернуться. Так и останетесь висеть, как Винни Пух на воздушном шарике.