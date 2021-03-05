Метеорологи сделали прогноз погоды в Харькове на 6-8 марта.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе - облачно с прояснениями, ночью - небольшой снег, днем - без осадков, на дорогах - гололедица, ветер – 7-12 м/с, порывы – 15-20 м/с.Температура воздуха ночью – 1-3 градуса мороза, днем – 1-3 градуса тепла.В воскресенье - переменчивая облачность, без осадков, на дорогах - местами гололедица, ветер – 7-12 м/с, порывы – 15-20 м/с.Температура воздуха ночью – 4-9 градусов мороза, днем – 0-5 градусов тепла.В понедельник - переменчивая облачность, ночью - небольшой снег, днем - небольшой мокрый снег, на дорогах - местами гололедица, ветер – 7-12 м/с, порывы – 15-20 м/с.Температура воздуха ночью – 0-5 градусов мороза, днем – 0-5 градусов тепла.