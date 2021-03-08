Народный депутат Украины Юлия Светличная поздравила украинок с Международным женским днем.

Дорогие женщины! Искренне поздравляю вас с праздником весны!Мы с вами можем быть очень разными, но нас многое объединяет. Руководитель крупной компании и учительница у доски, молодая мама и ученый в лаборатории, продавец и военнослужащая – все мы женщины. Нам не всегда легко, но у нас есть силы и мы остаемся собой. Откровенными и искренними, которым улыбается мир. Сильными и несокрушимыми, разрушающими стереотипы. Яркими и неудержимыми, которые как солнце освещают все вокруг. И, наконец, просто женщинами.Наша мудрость и внимание помогают найти верный путь в жизни. Внутренняя сила и характер делают нас непобедимыми. Верю, что вместе мы сможем намного больше!Любите, сияйте, достигайте цели и будьте собой!С Международным женским днем! Сегодня мы – вместе, а это значит, что мы сможем все!