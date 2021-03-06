Как мать-одиночка я имею право на дополнительный отпуск. Но никогда этим правом не пользовалась. А тут знакомая сказала, что вместо дополнительного отпуска можно получить компенсацию. Это правда? Наталья

Заменить дополнительный отпуск на детей денежной компенсацией можно только в случае увольнения работника, разъяснили в Госслужбе по вопросам труда.Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей, относится к категории социальных отпусков. Такой отпуск предоставляется за календарный год, а не за отработанный рабочий год. Он может быть использован работником в любое время в течение календарного года независимо от отработанного времени и даты рождения ребенка.Если работник, имеющий право на этот отпуск, по каким-либо причинам не воспользовался своим правом за несколько предыдущих лет, он может использовать отпуск позже. Важно обратить внимание на то, что возможность замены дополнительного отпуска на детей денежной компенсацией в случае, если работник продолжает работать на данном предприятии, действующим законодательством не предусмотрена. Получить компенсацию за неиспользованные дни дополнительного отпуска на детей работник имеет право только в случае увольнения.Компенсацию за неиспользованные дни дополнительного отпуска на детей работодатель должен выплатить в день увольнения работника.Кто имеет право на дополнительный отпуск на детей:– женщина, имеющая двух и более детей в возрасте до 15 лет;– женщина, имеющая ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;– женщина, усыновившая ребенка в возрасте до 18 лет;– мать инвалида подгруппы АI;– одинокая мать ребенка в возрасте до 18 лет;– отец, который воспитывает ребенка до 18 лет без матери;– отец ребенка-инвалида подгруппы АI, который воспитывает его без матери;– человек, взявший ребенка в возрасте до 14 летпод опеку ;– человек, взявший под опеку ребенка-инвалида с детства подгруппы АI;– опекун ребенка в возрасте от 14 до 18 лет;– один из приемных родителей ребенка в возрасте до 18 лет.