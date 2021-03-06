Как мать-одиночка я имею право на дополнительный отпуск. Но никогда этим правом не пользовалась. А тут знакомая сказала, что вместо дополнительного отпуска можно получить компенсацию. Это правда? НатальяЗаменить дополнительный отпуск на детей денежной компенсацией можно только в случае увольнения работника, разъяснили в Госслужбе по вопросам труда.
Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей, относится к категории социальных отпусков. Такой отпуск предоставляется за календарный год, а не за отработанный рабочий год. Он может быть использован работником в любое время в течение календарного года независимо от отработанного времени и даты рождения ребенка.
Если работник, имеющий право на этот отпуск, по каким-либо причинам не воспользовался своим правом за несколько предыдущих лет, он может использовать отпуск позже. Важно обратить внимание на то, что возможность замены дополнительного отпуска на детей денежной компенсацией в случае, если работник продолжает работать на данном предприятии, действующим законодательством не предусмотрена. Получить компенсацию за неиспользованные дни дополнительного отпуска на детей работник имеет право только в случае увольнения.
Компенсацию за неиспользованные дни дополнительного отпуска на детей работодатель должен выплатить в день увольнения работника.
Кто имеет право на дополнительный отпуск на детей:
– женщина, имеющая двух и более детей в возрасте до 15 лет;
– женщина, имеющая ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
– женщина, усыновившая ребенка в возрасте до 18 лет;
– мать инвалида подгруппы АI;
– одинокая мать ребенка в возрасте до 18 лет;
– отец, который воспитывает ребенка до 18 лет без матери;
– отец ребенка-инвалида подгруппы АI, который воспитывает его без матери;
– человек, взявший ребенка в возрасте до 14 летпод опеку ;
– человек, взявший под опеку ребенка-инвалида с детства подгруппы АI;
– опекун ребенка в возрасте от 14 до 18 лет;
– один из приемных родителей ребенка в возрасте до 18 лет.