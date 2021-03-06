В Украине начался весенний марафон роста цен, который коснется в первую очередь овощей и фруктов.

В Украине будут расти цены на продукты питания, особенно это касается борщовой группы – картофеля, свеклы, капусты, сообщает «Апостроф» со ссылкой на эксперта по экономическим вопросам Олега Пендзина.Эксперт отмечает, что цены на продукты уже взлетели. Увеличилась стоимость овощей, фруктов, сахара, хлеба и яиц. Для борщового набора это, по его мнению, нормальное явление в данное время года.– Надо четко отделить борщовую группу. Она имеет огромную волатильность – от лета к зиме цены на нее растут на 100–150%. Мы уже имеем начало так называемого весеннего марафона роста цен. Это будет касаться не только свеклы, но также капусты, картофеля и лука. Надо понимать, что если сравнивать цены не с началом января, а с февралем 2020 года, то цены на борщовую группу сейчас ниже, чем год назад, – говорит Олег Пендзин.По его словам, цены будут расти и в дальнейшем. Это связано с уменьшением запасов и ростом стоимости хранения.– Это нормальный процесс. И будет совершенно неудивительно, когда мы с вами в конце апреля увидим на полках магазинов картофель из Египта и Израиля. Такое тоже будет, – отметил эксперт по экономическим вопросам. В начале мая будут пасхальные праздники. Возрастет ажиотаж на яйца, поскольку пасочку нельзя сделать без яйца. Спрос пойдет вверх, автоматически подтянется и цена. Наверное, как овощи, так и яйца будут расти в цене.