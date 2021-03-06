Никакой экономии – только вред для здоровья. Разговоры об отказе от сезонного перевода часов ведутся уже давно. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки – Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект. По какому времени будут жить украинцы, если депутаты дадут добро?



Подходит ли харьковчанам киевское время



Что значит второй часовой пояс

В Лондоне — полночь, а в Тегеране – 3.30

Почему переводят часы

Более ста стран не пользуются сезонным временем

Возможно, уже этой весной украинцам не придется переводить стрелки на час вперед, если до 28 марта Верховная Рада успеет принять законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине».Нововведение имеет много преимуществ, считают его авторы. Ежегодный перевод часов и возвращение обратно негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней.Вместе с тем, экономический эффект таких манипуляций со временем не доказан.Кстати, в законопроекте не уточняется, на каком именно времени останется Украина – зимнем или летнем. Однако, как сообщила «Вечернему Харькову» заместитель декана экологического факультета Харьковского национального университета им В.Н. Каразина, кандидат географических наук Надежда Максименко, именно зимнее время является для нас астрономическим, тогда как летнее было введено искусственно в целях экономии электроэнергии.По всей территории страны вводится киевское время, соответствующее второму часовому поясу. Для Украины это зимнее время, тогда как летнее соответствует уже третьему часовому поясу. Однако, по словам Надежды Максименко, территория Украины лежит в трех часовых поясах. И для крайнего запада биологически более правильным было бы время первого часового пояса, а для крайнего востока – третьего.– Часовые пояса проводятся по меридианам – через каждые 15 градусов. Если всю окружность Земли – 360 градусов – разделить на 24 (количество часов в сутках), то получится как раз 15 градусов. Для Украины самое правильное время – по обе стороны от 30-го меридиана. 30 градусов восточной долготы – это середина нашего часового пояса. А номер часового пояса получается при делении меридиана на 15, то есть 30 делим на 15 – получается два. Таким образом, Украине соответствует второй часовой пояс, – поясняет Надежда Максименко. – Первый часовой пояс – это практически вся Европа. А вот Москва находится в третьем часовом поясе.Ученый отмечает, что 95% территории Украины находится в пределах второго часового пояса (UTC+2). Но при этом западня часть Закарпатской области попадает в первый (UTC+1) , а Луганская область и восточные районы Харьковской и Донецкой областей – в третий (UTC+3).– Харьков находится на 37-м градусе, а 37,5 – это уже граница. Таким образом, окраина Харьковщины попадает в третий часовой пояс. Поэтому для харьковчан принятый по всей Украине второй часовой пояс – не совсем природный. По астрономическому времени для нас более естественно просыпаться на час раньше, – уточняет Надежда Максименко. – Кстати, по одному времени живет и весь Китай, хотя астрономически он находится в четырех часовых поясах, даже чуть больше.В соответствии со вторым часовым поясом украинцы просыпаются на два часа позже, чем, например, англичане или марроканцы.– Как я уже говорила, вся планета Земля разделена, как арбуз, меридианами – вертикальными линиями от Северного полюса до Южного. Эти линии образуют 24 часовых пояса. Каждый часовой пояс имеет свое значение – от -12 до +12. Это значение показывает, на сколько часов в конкретном часовом поясе больше или меньше, чем в нулевом поясе – поясе отсчета. Нулевой пояс – это Гринвичский меридиан. На восток от него время прибавляется, а на запад – отнимается, – объясняет Надежда Максименко. – Великобритания и Марокко находятся в нулевом часовом поясе, поэтому в обеих странах одинаковое время, хотя они находятся на расстоянии в несколько тысяч километров друг от друга. И если в Лондоне – 12 часов ночи, то в Европе (первый часовой пояс) – час ночи, в Украине (второй часовой пояс) – два часа ночи, в Москве (третий часовой пояс) – три часа ночи. А вот время в Нью-Йорке на пять часов отстает от лондонского, то есть там будет семь часов вечера. Наиболее удаленный часовой пояс проходит через Дальний Восток, Камчатку, Новую Зеландию. Разница во времени, скажем, Петропавловска-Камчатского с Лондоном составляет 12 часов.Однако некоторые государства установили себе часовой пояс, отличающийся не на целое количество часов. Так в Тегеране, например, 3.30, когда в Лондоне полночь. На полчаса отличается часовой пояс и на острове Ньюфаундленд, в Афганистане, Австралии и Северной Корее.А вот в Непале административное время – +5.45. А все потому, что местные жители на протяжении своей истории постоянно пытались абстрагироваться от огромной Индии и всепоглощающего Китая. В Индии до 1971 года административное время определялось меридианом, проходящим через Калькутту (+5.00), а в Непале был часовой пояс +5.30. Затем в Индии приняли за стандарт меридиан, проходящий через Хайдарабад, то есть сравнялись с Непалом. Непальцы, в свою очередь, добавили к собственному поясному времени 15 минут.В Австралии есть пять деревень на границе западных штатов, где законодательно закреплен часовой пояс +8.45. На новозеландском архипелаге Чегем живут чуть более тысячи островитян. Чтобы выделиться из общей массы, они установили время +12.45.Однако всех переплюнули ирландцы, которые на протяжении веков находились в постоянном противостоянии с Британской империей. Когда в 1880 году за общемировую точку отсчета приняли меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию, в Дублине (столице Ирландии) решили, что их Дансинкская обсерватория ничуть не хуже. Ирландские астрономы установили, что точная разница во времени между Гринвичем и обсерваторией в Дублине составляет 25 минут 21 секунду. И в том же 1880 году по всей Ирландии установили административное поясное время − 0.25.21. Просуществовал этот артефакт стремления к независимости до 1916 года.Переводить часы начали для эффективного использования дневного света. Впервые эту идею предложил в 1784 году американский политический деятель, дипломат, философ, естествоиспытатель Бенджамин Франклин. Она заключается в том, что, сдвинув летом период человеческой активности на час назад, мы как бы удлиняем световой день – следовательно, экономим электроэнергии вечером, но ничего не теряем утром. Однако в XXI веке этот принцип работает уже не так эффективно.Сейчас в Украине часы переводят в соответствии с постановлением правительства от 1996 года. Делают это в последнее воскресенье марта (на час вперед) и последнее воскресенье октября (на час назад).Напомним, попытки отменить перевод часов были еще в 2011 году. Тогда парламент принял соответствующий документ, решив оставить на постоянной основе летнее время, что вызвало недовольство в западной части страны – людям пришлось бы слишком рано просыпаться. Под давлением общественности постановление отменили. С тех пор как решение об отмене перевода часов поддержал Европарламент, об этом вновь активно заговорили и в Украине.3 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену в Украине сезонный перевод часов на час вперед или назад и установить единое время на всей территории Украины: всемирное координированное время (по Гринвичу) плюс два часа.Это соответствует мировой практике. В частности, ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное применяется сейчас примерно в 60 странах. При этом около 140 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или отказались от такой практики. Кроме того, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года. Такое решение было принято по результатам онлайн-голосования, проведенного в странах ЕС, согласно которому 84% жителей ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время.