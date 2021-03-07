Подарки на 8 Марта поражают разнообразием. Большинство мужчин искренне хочет удивить любимых женщин чем-то оригинальным, красивым и полезным. Но чего же хотят сами виновницы торжества?

Согласно последним статистическим исследованиям около 40% женщин хочет получить 8 Марта букет красивых цветов. В топе также оказались косметика и парфюмерия, особенно если речь идет о нишевых духах или качественных средствах для ухода за собой.Небольшая часть опрошенных заявила, что ждет от мужчин подвигов в Международный женский день. Причем понятие героического поступка может очень сильно отличаться. Для некоторых женщин будет достаточно, если их мужчины приготовят ужин, сделают уборку, сходят в магазин или возьмут на себя абсолютно все хлопоты по дому. Молодые мечтают о романтике. Подвиг в их понимании заключается в чем-то необычном, самоотверженном и искреннем: исполнении песни под окном; организации спонтанной поездки на двоих; дорогой покупки и т. д.