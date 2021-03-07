Почему-то стало болеть правое плечо. Порой не могу носить дамскую сумочку, сразу начинает ныть плечо. Иногда боль мешает не только ходить, но и просто сидеть. Отчего это происходит? Надо обращаться к врачу или само пройдет? Ирина Вячеславовна, 61 год

Плечо не виновато

Когда обращаться за помощью

Комплекс для домоседов