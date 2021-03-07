Почему-то стало болеть правое плечо. Порой не могу носить дамскую сумочку, сразу начинает ныть плечо. Иногда боль мешает не только ходить, но и просто сидеть. Отчего это происходит? Надо обращаться к врачу или само пройдет? Ирина Вячеславовна, 61 годПлечевой сустав является наиболее подвижным в теле. Вы можете повредить плечо, занимаясь физическим трудом или спортом во время выполнения повторяющихся движений. Также боль в этой части тела могут вызвать некоторые заболевания – например, шейного отдела позвоночника, а также болезни печени, сердца или желчного пузыря.
Плечо не виновато
Дискомфорт в плечах является распространенной проблемой у людей после 60 лет, потому что мягкие ткани, окружающие плечо, с возрастом имеют тенденцию к дегенерации.
Самой распространенной причиной боли является повреждение внутренней манжеты плечевого сустава. Это состояние характеризуется отеком сухожилий, отмечают эксперты Healthline. Еще одной распространенной причиной боли является синдром удара плеча, когда вращающаяся манжета попадает между акромием (часть лопатки) и головкой плечевой кости (шаровая часть).
Иногда боль в плече является следствием травмы в другом месте – например, в области шеи или бицепса.
Другие причины боли в плече включают:
– артрит
– повреждение хряща;
– воспаление слизистых сумок вокруг суставов (бурсит);
– ущемленный нерв в области шеи или плеча;
– сломанная кость плеча или руки;
– синдром "замерзшего плеча";
– вывих плеча;
– травма из-за чрезмерной подвижности плеча;
– травма спинного мозга;
– инфаркт.
Когда обращаться за помощью
Следует связаться с семейным врачом, если у вас повышенная температура, неспособность двигать плечом, синяки и боль вокруг сустава, которая сохраняется в течение недель домашнего лечения.
Если внезапная боль в плече не связана с травмой, то имеет смысл вызвать скорую, потому что это может быть один из симптомов сердечного приступа. Другие признаки сердечного приступа включают: проблемы с дыханием; сжатие в груди; головокружение; чрезмерное потоотделение; боль в шее или челюсти.
Также стоит немедленно обратиться в больницу, если вы повредили плечо, и у вас кровотечение или отек.
Чтобы предотвратить боли в плечах, растянуть и укрепить мышцы и сухожилия, желательно регулярно выполнять простые упражнения. Физиотерапевт покажет, как их правильно делать.
Если вы получили небольшую травму плеча – приложите лед, это поможет снять боль.
Комплекс для домоседов
Liga.net предлагает комплекс упражнений для верхней части тела, которые запросто можно выполнять дома.
Круговые вращения головой: расслабьте плечи и положите руки на колени. Наклоните голову на правую сторону. Медленно сдвиньте подбородок вниз и дайте ему опуститься к груди. Держите спину прямой. Поднимите голову вверх, пока левое ухо не окажется над левым плечом. Еще раз осторожно поверните голову назад. Вернитесь в исходное положение. Повторите обороты 5–10 раз в каждом направлении.
Растяжение трицепса: поднимите левую руку и согните ее так, чтобы рука достигала правой лопатки. Правой рукой потяните левый локоть к голове. Задержитесь в положении в течение 10-30 секунд. Повторите упражнение на правую руку.
Подъем плеч: встаньте в вертикальное положение. Выпрямите спину, руки пусть свободно свисают. Вдохните и задержите дыхание. Поднимите плечи как можно выше. Задержитесь в верхней точке в течение двух секунд. Выдохните и опустите плечи. Выполните 8–10 повторений.
Растяжение верхней части тела и рук: скрепите руки в замок над головой. Выпрямите руки над головой. Потянитесь вверх. Задержитесь в таком положении от 10 до 30 секунд. Выполните 8–10 повторений.
Разгибание бедра и колени: примите вертикальное положение. Выровняйте спину. Обхватите двумя руками правое колено. Подтяните колено к груди. Задержитесь в позе от 10 до 30 секунд. Выполните 8–10 повторений на каждую ногу.