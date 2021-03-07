Первый месяц весны 2021 года богат на разнообразные праздники, среди которых встречаются довольно необычные и малоизвестные. Без сомнения, один из самых примечательных и солнечных праздников – Международный женский день.

Итак, основные праздники и памятные даты марта:– 1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, День "Ноль дискриминации";– 3 марта – Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы;– 6 марта – Вселенская родительская суббота;– 7 марта – Всемирный день детского телевидения и радиовещания;– 8 марта – Международный женский день, начало Масленицы;– 9 марта – Международный день диджея, день рождения Тараса Шевченко;– 12 марта – Международный день сна;– 13 марта – День землеустроителя Украины;– 14 марта – Международный день числа "пи", Международный день планетариев, День украинского добровольца, прощеное воскресенье;– 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, начало Великого поста;– 17 марта – День святого Патрика, День мобилизационного работника в Украине;– 19 марта – День клиента;– 20 марта – День весеннего равноденствия, Международный день счастья;– 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника;– 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;– 23 марта – Всемирный день метеоролога;– 24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв;– 25 марта – День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести;– 26 марта – День Национальной гвардии Украины;– 27 марта – Час Земли, Международный день театра, Песах (еврейская Пасха, начинает праздноваться от захода солнца).