Невестка собралась рожать дома. Говорит, появление на свет малыша с привычной и комфортной для мамы обстановке ему только на пользу. Я, конечно, против, но ее не переубедить. Скажите, как она в этом случае сможет подтвердить факт рождения ребенка? Нонна Дмитриевна

Украинским законодательством установлено, что основанием для проведения государственной регистрации рождения ребенка являются документы, подтверждающие факт рождения, которые определены центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, разъяснили в Минюсте.В случае рождения ребенка вне учреждением здравоохранения документ, подтверждающий факт рождения, выдает медучреждение, которое проводило осмотр матери и ребенка. В случае, если учреждение здравоохранения не проводило осмотр, документ, подтверждающий факт рождения, выдает медицинская консультационная комиссия в порядке, определенном Кабинетом министров Украины. Такая комиссия выдает документ о рождении в случае установления факта рождения женщиной ребенка.Кроме того, одним из оснований для проведения государственной регистрации рождения является медицинская справка о пребывании ребенка под наблюдением лечебного учреждения (форма № 103-1/о).По информации Минюста, в течение 2020 года отделами РАГС межрегиональных управлений Министерства юстиции составлены 479 актовых записей о рождении детей, рожденных вне медицинских учреждений.